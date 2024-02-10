Konya'da 2 TIR çarpıştı: 1 ölü

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın önündeki TIR'ın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da 2 TIR çarpıştı: 1 ölü

-Karapınar karayolunun 51. kilometresinde sabah saatlerinde Nihat Gülcan idaresindeki TIR, İsmil Mahallesi yakınlarında önünde seyreden S.Ö. yönetimindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı sürücü Nihat Gülcan, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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