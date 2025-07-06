Konya'da 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Beyşehir-Antalya Karayolu'nun 45. kilometresinde Derebucak ilçe merkezi girişi yakınlarında G.S.Y. idaresindeki 34 PL 6803 plakalı otomobil, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 07 VFV 91 plakalı otomobil ile 07 KV 592 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi ile Derebucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



İlk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 56 yaşındaki Mahmut Yazıcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.