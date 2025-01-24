Konya'da 3 katlı bina çöktü | 2 kişi yaralı kurtuldu: 5 kişiyi arama çalışması sürüyor

Konya'nın Selçuklu İlçesi, Beyşehir Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ekibi ve Emniyet ekipleri sevk edildi.

Konya Valisi İbrahim Akın olay yerinde "İçeride 5 kişinin olduğuna ilişkin bilgi edinildi, diğer dairelerde oturanlar olup olmadığına ilişkin kontroller yapılıyor." dedi.

Olay yerinden ilk gelen bilgilere göre göçük altından 2 kişi kendi imkanlarıyla çıktı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGESİNDE" İDDİASI

Bölgenin kentsel dönüşüm alanı içerisinde olduğu belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Binanın neden yıkıldığını bilmiyoruz ve içeriden çıkan bir kişinin ifadesiyle 5 kişinin enkaz altında olduğunu söylediğini biliyoruz" diye konuştu.

AFAD ve itfaiye ekipleri cihazlarla dinleme yapıp arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLAY YERİNE 200 KİŞİLİK EKİP SEVK EDİLDİ



Olaya ilişkin AFAD internet sitesinden aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"Bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır.

Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA BÖLGEYE GİDİYOR

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Selçuklu'ya hareket ettiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...



