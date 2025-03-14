Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Türkiye'de deprem riski en az alan bölgeler arasında yer alan Konya'da bir deprem meydana geldi.



Kulu'da 4,2 büyüklüğündeki deprem, saat 14.44'te, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD verilerine göre depremin ayrıntıları:

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Kulu (Konya)

Tarih:2025-03-14

Saat:14:44:31 TSİ

Enlem:38.91306 N

Boylam:32.96639 E

Derinlik:11.62 km