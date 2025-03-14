Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, saat 14.44'te kaydedildi.
Türkiye'de deprem riski en az alan bölgeler arasında yer alan Konya'da bir deprem meydana geldi.
Kulu'da 4,2 büyüklüğündeki deprem, saat 14.44'te, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD verilerine göre depremin ayrıntıları:
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2025-03-14
Saat:14:44:31 TSİ
Enlem:38.91306 N
Boylam:32.96639 E
Derinlik:11.62 km
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