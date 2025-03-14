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Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, saat 14.44'te kaydedildi.

Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

'de riski en az alan bölgeler arasında yer alan 'da bir deprem meydana geldi.

Kulu'da 4,2 büyüklüğündeki deprem, saat 14.44'te, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD verilerine göre depremin ayrıntıları:

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Kulu (Konya)

Tarih:2025-03-14

Saat:14:44:31 TSİ

Enlem:38.91306 N

Boylam:32.96639 E

Derinlik:11.62 km

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