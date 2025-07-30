Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Konya'nın Ilgın ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 15.6 kilometre olarak kayda geçti.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin saha çalışmasına başladığını ve şu ana kadar olumsuz bir durumun rapor edilmediğini açıkladı.



Yerlikaya "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ilgın'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ekiplerimizle iletişim halindeyiz, herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun." ifadesini kullandı.

