Konya'da 4 ayrı evde 5 akrabasını öldüren sanığın cezası belli oldu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde av tüfeğiyle 4 ayrı evde 5 akrabasını öldürdükten sonra 2 kişiyi de yaralayan sanık, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Atılgan Kümür, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.



Müşteki avukatı Göksel Karagöz, sanığın suçunu kabul ettiğini, en ağır cezayı alması gerektiğini belirtti.



Dosyanın tartışmaya açık olmadığını savunan Karagöz, "Sanığın gözü o kadar dönmüştür ki, kendi ifadelerinde de anlattığı gibi, 5 kişiyi tasarlayarak öldürdükten sonra acıkmış ve yemek yemiştir. Yemek yerken yakalanmasaydı eylemini devam ettireceği, başka kişileri de öldüreceği ortadadır. Sanık aynı aileden 5 kişiyi katletmiştir. 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 5 kez ayrı ayrı cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.



Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın olay tarihinde öldürme planıyla hareket edip av tüfeği temin ettiğini belirterek, 5 kişiye karşı "tasarlayarak öldürme" suçundan 5 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, ayrıca 5 kişi için "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan, bir kişiye karşı ise "mala zarar verme" suçundan ceza verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, 5 kişiyi "tasarlayarak öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmettiği sanık Kümür'e, Meryem ve Harun T.'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 4 kez ayrı ayrı 3'er yıl, "mala zarar verme" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



Tutukluluğuna devam kararı verilen Kümür, toplamda 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 54 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Cihanbeyli'nin kırsal mahallelerinden Bulduk'ta Atılgan Kümür, 12 Haziran 2017'de girdiği 4 ayrı evdeki akrabaları Bekir Kıran (80), Mustafa, Hamit (50), Meryem (70) ve Mehmet Tokat'ı av tüfeğiyle vurarak öldürmüş, Harun ve Meryem T.'yi yaralamıştı.



Jandarma ekipleri Kümür'ü aynı mahalledeki evinde gözaltına almıştı. Yakalandığında üzerinde 14 dolu av tüfeği fişeği daha bulunan Kümür'ün, "Yakalanmasaydım tüm köydekileri öldürecektim" dediği belirtilmişti. Ayrıca zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda cinayet romanı ve bilim kurgu kitabı bulunmuştu.