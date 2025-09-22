Konya Kulu'da 4 büyüklüğünde deprem

Konya'da deprem oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 09.03'teki depremin 9,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİLİKTEN VE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadığı, ekiplerce saha taramalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, süreci yakından takip ettiklerini belirtti.



Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ise vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığını ve gerekli tüm kontrolleri yaptıklarını kaydetti.

"SIĞ BİR DEPREM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, bu depremin sığ bir deprem olduğunu belirterek Tuzgölü Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Görür "Bu yörede eğim atımı fazla. Yaklaşık uzunluğu 200 kilometre civarında bir fay zonu. Büyük deprem üretme kapasitesi var." ifadelerini kullandı.