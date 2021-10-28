Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.38'de Tuzlukçu'da 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Depremin 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



Sarsıntı, Tuzlukçu'nun yanı sıra diğer ilçelerde de hissedildi. Bazı vatandaşlar evlerini terk etti.

AFAD ekipleri hasar olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.