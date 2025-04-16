Konya'da 4 katlı binada yangın: İki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da 4 katlı apartmanda çıkan yangında yabancı uyruklu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Konya'da 4 katlı binada yangın: İki çocuk hayatını kaybetti

Merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Dursun Fakıh Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Konya'da 4 katlı binada yangın: İki çocuk hayatını kaybetti - 1

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Daha sonra yabancı uyruklu ailenin yaşadığı daireye giren ekipler, evde 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayati tehlikesi bulunmayan 4 kişi ise ekiplerin desteğiyle evden çıkarıldı.

Söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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