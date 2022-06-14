Konya'da 5 katlı apartmanın zeminini su bastı

Konya'nın Kulu ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILAMIYOR

Ahmet Baran Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın da zemin katı suyla doldu.



Binaya giriş çıkış yapılamazken ekipler suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

CİHANBEYLİ'Yİ DE SAĞANAK VURDU



Kulu ilçesinden sonra Cihanbeyli ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Otogar ile yakınındaki caddelerde bazı iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri, tahliye çalışması başlattı.

Sular altında kalan bazı yerler, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.