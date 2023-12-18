Konya'da 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, kaçakçılık yapıldığı belirlenen adreste ve bir araçta arama yaptı.



Aramalarda 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Olayla ilgili Y.S. ile D.B. gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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