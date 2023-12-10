Konya'da akran şiddeti: 16 yaşındaki kız, akranı iki kız tarafından bıçaklandı

A.O.'ya ilk müdahaleyi yapan hemşire Hilal Ekiz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ''Bir anda bir çığlık sesi oldu. İki kız koşarak sağlık kabinimize geldi. Kızlardan biri kavga sırasında göğsünden bıçakla yaralanmıştı ve kan akıyordu. Hemen içeri aldık, tamponunu yaptık. Oksijeni düşüktü, oksijen verdik. Kanı durdurup, gerekli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Ardından yaralıyı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim ettik. Şu an yaralının sağlık durumu iyi." dedi.