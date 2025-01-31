Konya'da alacak verecek kavgası: Bir kişi sırtından bıçaklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişi sırtından bıçakla yaralandı.

Konya'da alacak verecek kavgası: Bir kişi sırtından bıçaklandı


Olay, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu E.A.O., arkadaşı ile aynı uyruğa sahip S.E.H.'nin evine gitti. Evin önünde taraflar arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda E.A.O. sırtından ekmek bıçağıyla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası 'ya sevk edildi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli S.E.H. emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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