Konya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Konya'da alacak verecek kavgası çifte cinayetle son buldu.



Olay, gece saatlerinde Güneysınır ilçesi Ağras Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih M.İ., Mikail Bozdemir ve Nebi Sümbül arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Fatih M.İ., yanındaki tabancayla Bozdemir ve Sümbül'e ateş açtı.

Yaralanan Bozdemir ve Sümbül olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerin incelemelerinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Fatih M.İ., bir süre sonra Güneysınır Jandarma Komutanlığı Karakolu'na giderek teslim oldu.