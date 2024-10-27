Konya'da apartman yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Olay, 16.00 sıralarında Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Alaylar 1 Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dördüncü katta M.K.'nin oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangında yan dairede mahsur kalan E.B.'yi merdiveni ile kurtardı.

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi M.K. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.