Konya'da apartmanda yangın paniği: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'da bir apartmanda yangın paniği yaşandı. Yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen 13 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Konya'da apartmanda yangın paniği: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Selçuklu ilçesi Campınar Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen yedisi çocuk 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

sonrası evde hasar oluştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...