Konya'da araç şarampole düştü

Kaza, Ankara-Konya Kara yolu Dinek Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan S.B. idaresindeki hafif ticari araç, yan şeritteki kimliği belirlenemeyen aracın sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole düştü.

Araçta maddi hasar meydana gelirken, hafif ticari araç sürücüsü S.B. ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, araç çekici marifetiyle kaza mahallinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.