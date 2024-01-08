Konya'da araç takla attı: 2 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da araç takla attı: 2 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde 'nın Kulu ilçesi'nde meydana geldi. M.D. idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan sürücü ile yolcu olarak bulunan H.N. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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