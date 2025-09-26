Konya'da araçta 3 kilo eroin ele geçirildi
Konya'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 3 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo eroin maddesi ele geçirildi.
Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Yerel Haber
- Konya
- Uyuşturucu