Konya'da araçta 3 kilo eroin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.