Konya'da avukata uyuşturucu tutuklaması

Konya'da müvekkiline uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı.

Konya Barosu'na kayıtlı avukat Halise K., geçtiğimiz pazartesi günü E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki bir müvekkiliyle görüştü.

Gardiyanlar görüşmenin ardından mahkumun davranışlarınan şüphelenip üzerini aradı. Mahkumun üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Durum cezaevine savcısına bildirildi. Soruşturma kapsamında, mahkumla görüşen avukatın evine operasyon düzenlendi.

Evdeki aramalarda da uyuşturucu madde yakalandı. Avukat, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Suçlamaları kabul etmeyen avukat, mahkumun üzerindeki uyuşturucudan haberi olmadığını ancak evdeki uyuşturucunun başka bir müvekkiline ait olduğunu söyledi.