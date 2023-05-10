Konya'da avukatı tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Sedat S. (20), uyuşturucu davası nedeniyle kentte avukatlık yapan Hasan Çömlek ile görüşmek istedi.



Meram ilçesi Hacı Haydar Efendi Sokak'ta buluşan avukat ile Sedat S. arasında dosya ücreti nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Sedat S. tabancayla Çömlek'i yaralayarak olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan avukatın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Sedat S, kısa süre sonra polise teslim oldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

