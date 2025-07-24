Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden sanığa verilen ceza onandı

Türkiye'yi dehşete düşüren olay, 30 Temmuz 2021 yılında Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) yaşamını yitirdi. Kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos 2021'de özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.



DİĞER 10 SANIĞA BERAAT



Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mehmet Altun, "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Mala zarar vermek"ten 4, "Konut dokunulmazlığı ihlali"nden 4, "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, olaya ilişkin diğer 10 sanık hakkında da "Azmettirme" suçundun beraat kararı verdi.



"ETNİK BOYUT YOK"



Yargılamayla ilgili gerekçeli kararda, sanık Mehmet Altun'un eyleminde etnik boyutun bulunmadığı savunuldu. Kararda, şu ifadelere yer verildi:



"Sanık Mehmet Altun'un eyleminin, iki aile arasındaki kısa bir süre önce meydana gelen kavga olayı sebebiyle gerçekleştirdiği, olayın milli, etnik, dini bir boyutunun bulunmadığı, katılan ve katılan vekillerinin olayın böyle bir boyutu olduğuna dair beyanlarının hukuki hiçbir delil ile desteklenmediği kanaatine varılmıştır."



YARGITAY KARARI ONADI



Altun'un avukatının itirazı sonrası dosya, bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. 1'inci Ceza Dairesi, verilen cezayı onadı. Daha sonra yapılan itirazla dosya bu kez Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay da Altun'un "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan aldığı 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile diğer suçlardan toplam 10 yıl hapis cezası kararını yerinde bularak onadı.