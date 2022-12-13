Konya'da barınaktaki köpek katliamında istenen ceza belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin, köpeği vahşice öldürmesiyle ilgili davada istenen ceza belli oldu.

Olayın sorumlusu iki kişi hakkında "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler tepki çekmişti.

Geçtiğimiz ay yaşanan olayda barınaktaki bir köpek, ipe bağlanıp sürüklenmişti. İncelemeler sonucu kürekli kişinin sağlık teknisyeni Murat Bacak, köpeği sürükleyerek götürenin de Sefa Çakmak olduğu tespit edilmişti.

Tutuklanan iki kişi hakkında dava açılmıştı. Olay sonrası şiddet görüntüsünün kaydedildiği sırada orada bulunan görevlilerin hepsinin işine son verilmişti.