Konya'da beş kişinin öldüğü kazada yargılama sürüyor
Konya'da kullandığı otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu beş kişinin ölümüne neden olan sürücünün yargılanması sürüyor.
Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekir T. ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz verilen sanık, kaza günü hastanede randevusunun olduğunu, kazayı bilerek yapmadığını ve pişman olduğunu ifade etti.
Mahkeme heyeti sanığın dinlenmesinin ardından Bekir T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
BEŞ KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Bekir T.'nin kullandığı otomobil 19 Mart 2024'te Konya-Karaman karayolunun 25. kilometresinde otobüs durağındakilere çarpması sonucu beş kişi hayatını kaybetmişti.
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Konya