Konya'da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Konya'nın Karatay ilçesi Keçeciler Caddesi'nde iddiaya göre; İ.Ç. (18), F.Ç. (21) ve A.G. (16) ile A.A. (19), E.G. (18) ve A.D. (17) arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.Ç, F.Ç. ve A.G. bıçakla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.



Gözaltına alınan A.A, E.G. ve A.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.