Konya'da bir araçta 225 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Konya kent merkezinde bir araçta 145 kilo skunk ve 80 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'da bir araçta 225 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezine gelen bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 145 kilo skunk, 80 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri araçtaki bir kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, operasyon sonrası Narkotik Şubeyi ziyaret ederek operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

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