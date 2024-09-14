Konya'da bir çoban yağmur suyu toplama havuzunda ölü bulundu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yabancı uyruklu çoban, yağmur suyu toplama havuzunda ölü bulundu.

Konya'da bir çoban yağmur suyu toplama havuzunda ölü bulundu

Yeniceoba Mahallesi'nde çobanlık yapan yabancı uyruklu kişiden haber alamayan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede çalışma yapıldı.

Çobanın gün içinde mahalledeki suyu toplama havuzu çevresinde görülmesi üzerine bölgeye  Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi çağrıldı.

Havuza giren dalgıçlar, suda boğulduğu düşünülen çobanın cesedini buldu.

Sudan çıkarılan ceset incelemenin ardından Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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