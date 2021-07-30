Konya'da bir eve saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Konya'da bir evde altı kişinin cesedi bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı 30.07.2021 - 19:46 | Son Güncelleme : 30.07.2021 - 19:56

Konya'da bir eve saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

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Konya'da bir evde 6 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 6 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri, 6 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk bilgilere, ölen kişilerin silahla vurulduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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