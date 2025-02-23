Konya'da bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre, karı koca olan Şerife Ç. (35) ve Ömer Ç. (36) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şerife Ç. kocası Ömer Ç.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ömer Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken katil zanlısı kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ömer Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şerife Ç. ise Konya Numune Hastanesine sağlık kontrolünden geçirildi.

Öte yandan, çiftin bir kız çocuklarının olduğu ve olayın gerçekleştiği eve 2 yıl önce taşındıkları öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.