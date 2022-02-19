Konya'da buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otobüs devrildi: 6 ölü, 41 yaralı

Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.



Kaza, saat 06.30 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun 50. kilometresinde meydana geldi.

İzmir'den Kapadokya'ya giden Metin Çetintaş (49) yönetimindeki Enko Tur'a ait tur otobüsü, yoğun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada 2'si şoför, 45'i yolcu olmak üzere 47 kişinin bulunduğu otobüste yolculardan Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi, Meram Tıp Fakültesi ve Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların çoğunun, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINDI



Kazanın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da 3 savcı gözetiminde soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sürücü Metin Çetintaş ve yedek şoförün, tedavilerinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

BAKAN SOYLU, YARALILARLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Konya Valisi Vahdettin Özkan da hastanedeki yaralıları ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Özkan'ın ziyareti sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaralılarla telefonda görüşerek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.