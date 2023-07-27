Konya'da çiftlikte yangın: 33 büyükbaş öldü

Yangın, öğleden sonra Uzunkuyu Mahallesi'nde Ercan E.'ye ait çiftlikte meydana geldi.

Çiftlikteki saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle alev alırken, yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bitişikteki ahıra sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler ahırdaki zincirle bağlı olan 170 büyükbaştan 137'sini kurtarırken, alevlerin arasında kalan 33 büyükbaş ise öldü. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.



Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

