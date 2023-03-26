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Konya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Konya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Mehmet Vehbi Caddesi'nde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflardan adı henüz öğrenilemeyen kişi tartıştığı Onur Y. (23) isimli kişiyi silahla yaraladı.

Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan Onur Y. gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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