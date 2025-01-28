Konya'da çöken bina soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Konya'da iki kişinin öldüğü, 4 katlı binanın çökmesiyle ilgili soruşturma ile ilgili yeni bir gelişme var. Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Bu arada binanın zemin katındaki balıkçının ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Ayrıca balıkçı restoranından önce orada fırın olduğu iddia edildi.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çökmüştü. Enkazda kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Binanın çökmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Binanın en alt katında daha önce bir kahvehane işletmecisinin duvarda kapı açtığı, daha sonra balıkçı olarak faaliyet gösteren iş yerinin de tadilat yapıp kapı açtığı iddia edildi.
Şüpheliler mimar Tuncer D., tadilatçı Volkan D., balıkçı Kazım F., eski kahvehane işletmecisi Kemal Ö., mülk sahibi Hakkın İ. ve mülk sahibi Mehmet P. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
"DUVARLARI KIRIP KAPI AÇTIK" İTİRAFI
Çöken binanın zemin katındaki balıkçı ruhsatsız çıktı. Şüphelilerden Kazım F. ile Kemal Ö.’nün daha önceden dükkanın duvarını kırarak 2 farklı yerden kapı açtıklarını söyledikleri iddia edildi.
Çöken binaya ilişkin bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, soruşturma kapsamında binanın altındaki balıkçının kolonları kesip kesmediği araştırılıyor.
Uzman bilirkişi heyetinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
ÇİFTİN ÖLÜMÜNDEN TRAJEDİ ÇIKTI
Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), amcası Halid El Cedan (55), kardeşi Ahmet Muhammed Cedan (23) sağ olarak kurtuldu, ağabeyi Turki Muhammed ve yengesi Emine Mustafa yaşamını yitirdi. Ölen çiftin cenazeleri, Suriye'ye gönderildi.
Enkaz altında hayatını kaybeden genç çiftin, 7 ay önce evlendikleri ortaya çıktı.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkazdan 3 kişi kurtarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, ilk aşamada 4 kişi gözaltına alınmıştı.
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