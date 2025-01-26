Konya'da çöken binayla ilgili yeni görüntü: Bina çökmeden fayanslar çökmüş

Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde cuma günü saat 20.00 sıralarında, 7 dükkan, 14 daire 2 bloktan oluşan ve zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartman çöktü. 1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınan bina çökmeden önce, gelen seslerin, zemin katta bulunan balık restoranın duvarındaki fayansların düşmesiyle başladığı ortaya çıktı. O anlarda çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Restorant çalışanları üst katta dairede oturanların kapı zillerine basıp, o anda evinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı. Kısa bir süre sonra da bina yıkıldı. İhbar üzerine adrese İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma 112 Acil, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'lardan toplam 962 personel ve 216 araç sevk edildi. Yapılan tespitlerde enkaz altında Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), Halid El Cedan (55), Ahmet Muhammed Cedan (23), Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın mahsur kaldığı belirlendi.

3 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI



Ekiplerin yaptığı çalışmalarla 5 saat sonra Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ kurtarıldı. 7'nci saatte ise Ahmet Muhammed Cedan sağ olarak enkaz altından çıkartıldı. Meram Tıp Fakültesinde tedaviyi alınan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



4 KİŞİ GÖZALTINDA



Konya Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan soruşturma kapsamında 2'si iş yeri sahibi, 2'si mülk sahibi olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında mimar, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, yüksek elektrik mühendisi ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişi heyeti tarafından yıkılan binanın enkazında yıkım nedeninin tespitine yönelik detaylı inceleme yapıldı, örnekler alındı. Alınan örnekler üzerinde laboratuvarda yapılacak inceleme sonucunda bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenip soruşturma dosyasına sunulacak. Şüphelilerin gözaltı süreleri ise ilgili delillerin toplanması amacıyla uzatıldı.

ÇÖKME ANI KAMERADA