Konya'da çöpte tabanca bulundu, ekipler harekete geçti

Konya'da çocukların çöpte bulduğu kurusıkı tabanca polis ekiplerini harekete geçirdi.

Konya'da çöpte tabanca bulundu, ekipler harekete geçti

'Nın Meram ilçesinde caminin yaz Kur'an kursunda öğrenim gören çocuklar avlu içerisindeki deponun yanındaki çöpte tabanca buldu.

Daha sonra çocuklar bulduklarını Kur'an kursu hocasına haber verdi.

KURUSIKI OLDUĞU ANLAŞILDI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ekipleri de inceleme yaparken, tabancanın kurusıkı olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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