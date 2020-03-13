Konya'da corona virüs kavgası: 1 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesi Köprübaşı mevkisinde, Afgan uyruklu Habibullah, arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile iddiaya göre 'Siz buraya corona virüs mü getiriyorsunuz?' diye tartışmaya başladı.



Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Durumu ağır olan Habibullah, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.



Polis ekiplerince gözaltına alınan U.G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.



Habibullah'ın yanındaki ismi öğrenilmeyen arkadaşı da emniyetteki ifadesinde, "U.G.'nin arkadaşına 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye bağırarak bıçakla saldırdığını beyan ettiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



İTALYA BU HEMŞİREYİ KONUŞUYOR