Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda 1'i kadın olmak üzere 10 Suriye ve Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, Türkiye'de ve Konya'da eylem hazırlığında olduğunun değerlendirildiği belirtildi.
Konya'da DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 10 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.