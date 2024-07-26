Konya'da dehşet: Ağabeyini öldürüp, annesini ağır yaraladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde Ceylani Şahbaz ağabeyini çıkan tartışmada tabancayla öldürüp, annesini de ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan zanlı, Afyonkarahisar'da yakalandı.

Konya'da dehşet: Ağabeyini öldürüp, annesini ağır yaraladı

'da bir kişi ağabeyini öldürdü, annesini yaraladı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Akşehir ilçesi Kileci Mahallesi Paşa Hafız Sokak'taki evde meydana geldi.

8 suç kaydı olduğu öğrenilen Ceylani Şahbaz (48), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kendisi gibi pazarcılık yapan ağabeyi Kadir Şahbaz (61) ile annesi Fadime Şahbaz'a (84) tabancayla ateş edip kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri, 5 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Kadir Şahbaz'ın öldüğünü belirledi.

Ağır yaralanan Fadime Şahbaz ise ambulansla önce Akşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'DA YAKALANDI

Olaydan sonra Ceylani Şahbaz, kızı M.Ş.'yi (20) de yanına alıp 42 UG 943 plakalı aracıyla Afyonkarahisar istikametine kaçtı.

Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin verdiği bilgi doğrultusunda harekete geçen Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe alıp, şüpheli ile kızını, Ali Çetinkaya Mahallesi 1304 Sokak'ta suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada mermiler ve bıçak da ele geçirildi. Ceylani Şahbaz ve kızı Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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