Konya'da dehşet: Eşine ateş etti, araya giren 5 yaşındaki kızını öldürdü

Konya'da Mehmet Ö., tartıştığı eşi Saadet Ö.'ye tüfekle ateş etmek isterken, o sırada araya giren 5 yaşındaki kızını vurdu. Küçük kız hayatını kaybederken, babası ise gözaltına alındı.

Konya'da dehşet: Eşine ateş etti, araya giren 5 yaşındaki kızını öldürdü

'nın Kulu ilçesinde Mehmet Ö., bilinmeyen nedenle eşi Saadet Ö. ile tartışmaya başladı.

5 YAŞINDAKİ KIZINI VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ö., tüfekle eşi Saadetin Ö.ye ateş etmek isterken o sırada araya 3 çocuğunun en büyüğü Dilan girdi.

Tüfekten çıkan saçmalar Dilan ve annesi Saadet Ö.'nün vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KÜÇÜK KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan talihsiz Dilan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hafif yaralı Saadet Ö. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Mehmet Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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