Konya'da depo yangını

Yangın, gece saatlerinde Kızılcalar Mahallesi 153361 Sokak'ta meydana geldi.

Sokak üzerinde bulunan metruk binanın arka kısmındaki depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.