Konya’da devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Esra D. (34) idaresindeki 06 ADV 597 plakalı otomobil, Kulu Kavşağı yakınlarında refüje çarpıp karşı şeride geçti.



Bu sırada karşı şeritten gelen Ali Osman D. (34) yönetimindeki 42 AGN 872 plakalı otomobil, araca çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, devrilen otomobilde sıkışan sürücü ile eşi S.D. (32) ve iki çocuğunu araçtan çıkardı.



Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.