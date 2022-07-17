Konya'da dinlenme tesisinde korkutan yangın

Konya'da Seydişehir-Antalya kara yolunun 24. kilometresindeki dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.



İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla dinlenme tesisinden çıkarılan 10 kişi dumandan etkilendi. Ambulanslarda müdahale edilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Bölgeye gelen Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci, yangınla ilgili bilgi aldı.



Yoğun duman ve alevlerin olduğu tesisteki yangın söndürüldü.



Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Seydişehir, Ahırlı, Yalıhüyük itfaiyesi ile Beyşehir ve Seydişehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

