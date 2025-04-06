Konya'da drift cezaları: Bir ayda 68 sürücüye 3 milyon lira ceza kesildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğünce son bir ayda drift yapan 68 sürücüye 3 milyon 154 bin 656 lira idari para cezası uygulandı.

Konya'da drift cezaları: Bir ayda 68 sürücüye 3 milyon lira ceza kesildi
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Mart–6 Nisan tarihlerinde şehir genelinde drift yapan araçlara yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler sonucu 68 araç sürücüsüne toplam 3 milyon 154 bin 656 lira para cezası uygulanırken, trafik güvenliğini hiçe sayarak hem kendi canlarını hem de vatandaşların hayatını tehlikeye atan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

Ayrıca araçlar, 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Emniyet yetkilileri, kamu düzenini bozan ve trafikte agresif sürüş sergileyen kişilerle mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

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