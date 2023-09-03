Konya’da düğün yolunda kaza: 1 ölü

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR



Yaralılardan durumu ağır olan ve hayati tehlikesi nedeniyle Konya’ya nakledilen sürücü Havva İnan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Yaralı A.İ. ve M.İ.’nin ise Beyşehir Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.



Araçtakilerin akrabalarının düğününe gitmek üzere Beyşehir’den Konya yönüne giderken kazanın yaşandığı öğrenildi.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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