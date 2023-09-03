Konya’da düğün yolunda kaza: 1 ölü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya’da düğün yolunda kaza: 1 ölü

Beyşehir-Konya Kara yolunda kaza meydana geldi.

Havva İnan yönetimindeki 42 KC 309 plakalı minibüs, Konya yönüne seyir halinde iken Bayındır Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki F.İ., A.İ. ve M.İ. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya’da düğün yolunda kaza: 1 ölü - 1

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yaralılardan durumu ağır olan ve hayati tehlikesi nedeniyle Konya’ya nakledilen sürücü Havva İnan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı A.İ. ve M.İ.’nin ise Beyşehir Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Araçtakilerin akrabalarının düğününe gitmek üzere Beyşehir’den Konya yönüne giderken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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