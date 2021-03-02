Konya'da, eğlence mekanındaki 60 kişiye 243 bin lira ceza

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunan Konya'da, açık olan eğlence mekanında, aralarında kadınların da olduğu 60 kişiye, corona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 243 bin lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.

DHA 02.03.2021 - 11:25

Konya'da, eğlence mekanındaki 60 kişiye 243 bin lira ceza

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Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak'taki eğlence mekanının, corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine eğlence mekanına operasyon düzenleyen polis, içeride aralarında kadınların da bulunduğu 60 kişinin alkol eşliğinde müzikli eğlence yaptığını belirledi.

60 kişiye corona virüs tedbirlerine uymadıkları için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği toplam 243 bin lira para cezası uyguladı. İş yeri sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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