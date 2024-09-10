Konya'da ehliyetsiz çocuk sürücü kaza yaptı: Kaza anında video çektiği ortaya çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil sürerken video çeken 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücü kaza yaptı.

Konya'da ehliyetsiz çocuk sürücü kaza yaptı: Kaza anında video çektiği ortaya çıktı

İlçeye bağlı Esence Mahallesi'nde 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen M.A.K, otomobil ile gezdiği sırada video çekmek isteyince, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaza nedeniyle otomobil yoldan çıkarken, ehliyetsiz sürücü de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan M.A.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, M.A.K'nın telefonundaki videoda, kaza anı da yer aldı.

Videoda, otomobilin seyri ve kaza anında M.A.K'nın panikle çığlığı duyuluyor.

Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğe dayak: Beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğe dayak: Beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Narin nasıl öldürüldü? Ölüm nedeni araştırılıyor: "Kara kutu anne"

TÜRKİYE HABERLERİ

Adalet Bakanı Tunç’tan Narin Güran soruşturmasında gizlilik uyarısı

Adalet Bakanı Tunç’tan Narin Güran soruşturmasında gizlilik uyarısı

Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğe dayak: Beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğe dayak: Beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Şehit üsteğmene son veda

Şehit üsteğmene son veda

70 yaşındaki demans hastası kayboldu: 22 gün önce evden çıktı, haber alınamıyor

70 yaşındaki demans hastası kayboldu: 22 gün önce evden çıktı, haber alınamıyor

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Tartışmada kan aktı: Şüpheli kaçtı

Tartışmada kan aktı: Şüpheli kaçtı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...