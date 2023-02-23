Konya'da eski eşe bıçaklı rehin

Konya'da bir kişi, boşandığı eşini çocuklarını göremediğini öne sürerek çalıştığı iş yerinde bıçakla rehin aldı. Polisin 2 saat boyunca ikna etmeye çalıştığı şüpheli, 2 kızını gördükten sonra teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Konya'da eski eşe bıçaklı rehin

'nın Meram ilçesinde eski eşini bıçakla rehin alan şüpheli, kızlarını görünce teslim oldu. 

Olay, saat 14.30'da Uluırmak Mahallesi Karaman Caddesi’nde yaşandı.

İddiaya göre, çocuklarını göremediği gerekçesiyle eski eşi S.T.'nin çalıştığı iş yerine gelen B.G., onunla tartışmaya başladı.

Konya'da eski eşe bıçaklı rehin - 1

Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. B.G. yanında bulunan ekmek bıçağıyla önce kendisine zarar verdi daha sonra da S.T.'yi aynı bıçakla rehin aldı.

İş yerindekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Konya'da eski eşe bıçaklı rehin - 2

Polisin 2 saatlik ikna çabalarına yanıt vermeyen B.G., olay yerine getirilen 2 kızını görünce polise teslim oldu.

Gözaltına alınan B.G. karakola, S.T. ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. 

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