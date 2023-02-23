Konya'da eski eşe bıçaklı rehin

Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. B.G. yanında bulunan ekmek bıçağıyla önce kendisine zarar verdi daha sonra da S.T.'yi aynı bıçakla rehin aldı.



İş yerindekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin 2 saatlik ikna çabalarına yanıt vermeyen B.G., olay yerine getirilen 2 kızını görünce polise teslim oldu.



Gözaltına alınan B.G. karakola, S.T. ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.