Konya'da evindeki yangının ardından kaybolan kadın ölü bulundu: Annesi ve kardeşi yangında ölmüştü

Konya'nın Kulu ilçesinde, dün meydana gelen anne ve oğlunun hayatını kaybettiği yangının ardından Konya'da hastanede tedavi gördüğü belirtilerek aranan ailenin diğer ferdi 49 yaşındaki Kadriye Yıldırım, Kulu ilçesinde oturduğu evde ölü olarak bulundu.

Konya'da evindeki yangının ardından kaybolan kadın ölü bulundu: Annesi ve kardeşi yangında ölmüştü

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl vefat eden Osman Yıldırım'a ait müstakil evde yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında, evde yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Yıldırım ile oğlu 45 yaşındaki Enes Yıldırım hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde detaylı incelemeler yaparken, ailenin hasta olduğu ve 'da hastanede tedavi gördüğü belirtilen kızı 49 yaşındaki Kadriye Yıldırım'a ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Ailenin yakınları da Kadriye Yıldırım'ı bulmak için çalışırken, hastanelerde Yıldırım'ın izine rastlanmadı. Yakınları bunun üzerine zaman zaman Yıldırım ailesinin ilçe merkezinde kiralık olarak oturduğu Camikebir Mahallesinde bir apartmanın 1. katında bulunan dairenin anahtarını bularak daireyi kontrol etti. Eve giren yakınları Kadriye Yıldırım'ı hareketsiz vaziyette buldu.

Konya'da evindeki yangının ardından kaybolan kadın ölü bulundu: Annesi ve kardeşi yangında ölmüştü - 1

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve tahkikatını yürüten jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kadriye Yıldırım'ın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı adrese gelirken, olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı. Kadriye Yıldırım'ın cenazesinin incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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