Konya'da evindeki yangının ardından kaybolan kadın ölü bulundu: Annesi ve kardeşi yangında ölmüştü

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl vefat eden Osman Yıldırım'a ait müstakil evde yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında, evde yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Yıldırım ile oğlu 45 yaşındaki Enes Yıldırım hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde detaylı incelemeler yaparken, ailenin hasta olduğu ve Konya'da hastanede tedavi gördüğü belirtilen kızı 49 yaşındaki Kadriye Yıldırım'a ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Ailenin yakınları da Kadriye Yıldırım'ı bulmak için çalışırken, hastanelerde Yıldırım'ın izine rastlanmadı. Yakınları bunun üzerine zaman zaman Yıldırım ailesinin ilçe merkezinde kiralık olarak oturduğu Camikebir Mahallesinde bir apartmanın 1. katında bulunan dairenin anahtarını bularak daireyi kontrol etti. Eve giren yakınları Kadriye Yıldırım'ı hareketsiz vaziyette buldu.