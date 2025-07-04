Konya'da facia: TIR'da feci şekilde can verdi

Konya'da bir TIR, yolun kenarındaki şarampolde belirlenemeyen nedenle yandı. Alevler içinde kalan TIR'ın şoförü Özcan Karakaya hayatını kaybetti.

Konya'da facia: TIR'da feci şekilde can verdi

'nın Karapınar ilçesinde 47 yaşındaki Özcan Karakaya yönetimindeki TIR, yolun kenarındaki şarampolde belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Konya'da facia: TIR'da feci şekilde can verdi - 1 Olay yeri

TIR ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, TIR'ın kabin kısmını kontrol ettiğinde Karakaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Özcan Karakaya'nın cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis, Özcan Karakaya'nın ölümü ve yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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