Hemzemin geçitte feci kaza: 1 ölü
Konya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü Mehmet Mete yaşamını yitirdi. 61 yaşındaki Mete'nin Fransa'da yaşadığı, tatil için memleketine geldiği öğrenildi.
Konya'da Mehmet Mete (61) idaresindeki kamyonet, Akşehir ilçesi Gölçayır Mahallesi yakınlarında bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada, İzmir-Konya seferini yapan yolcu treninin çarpması sonucu şarampole yuvarlandı.
Araçta sıkışan sürücü Mete, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün cansız bedeni, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Mete'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mete'nin Fransa'da yaşadığı, tatil için memleketine geldiği öğrenildi.
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